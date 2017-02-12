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Le Pen'e ırkçılık soruşturması

Le Pen'e ırkçılık soruşturması

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin (FN) onursal lideri Jean-Marie Le Pen hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.

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Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin (FN) onursal lideri Jean-Marie Le Pen hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.

Le Pen, Twitter hesabından "Dün hakkımda adli soruşturma açıldı. Sıkı durun, "Fırınlama" kelimesini kullandığım için." ifadelerini kullandı.

Partisinin resmi internet sitesinde 2014 yılında yayınlanan bir söyleşide Le Pen, yahudi kökenli sanatçılar hakkında "Gelecek sefer fırınlayacağız." demişti.

Avrupa Parlamentosunun geçen yıl ekim ayında Strazburg'da toplanan genel kurulunda alınan kararla "ırkçı nefreti körüklediği" için Le Pen'in dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

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