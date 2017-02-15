Lefke 6. ilçe oldu ama...

Haluk Doğandor

Lefke’nin 6. İlçe kabul edilmesinin ardından, devlet dairelerinin hala ilçeye dönüştürülmemesi, Kaymakamlık binasında bile Güzelyurt Kaymakamlığı tabelasının asılı durması vatandaşları üzüyor.

İngiliz idaresi zamanında bile ilçe statüsünde olan Lefke, uzun yıllar bucak olarak kayıtlara işlendi. Daha önce tüm daire müdürlükleri olan Lefke’de yıllardır işlemler ya Güzelyurt’ta ya da Lefkoşa’da yapıldı. Lefke’nin 6. İlçe olmasıyla ilgili düzenlemeleri öngören “Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) yasa tasarısı 27 Aralık 2016 tarihinde Cumhuriyet Meclisi’nde oybirliği ile onandı. Ancak aradan neredeyse 2 aya yakın zaman geçmesine rağmen kaymakamlık binasında bile “Güzelyurt Kaymakamlığı” tabelası asılı.

ARSLAN: “YAKIN ZAMANDA EKSİKLİKLER TAMAMLANACAK”

Lefke’nin ilçe olmasıyla ilgili çalışmaları yürütmek üzere İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen merkez kaymakamı Ahmet Arslan, “Tabelanın siparişini verdik, bu hafta sonu asacağız. Personel eksiği gideriliyor. Maliye Bakanlığı ile konuştuk, bütçe aktarılacak, en yakın zamanda eksiklikler tamamlanacak” dedi.

Lefke’ye giden Star Kıbrıs ekibi, vatandaşların görüşlerine yer verdi.

Halil Pervane: Lefke ilçe olduktan sonra burada asılı olan Güzelyurt Kaymakamlığı tabelasının derhal değişmesi gerekirdi. Sadece Kaymakamlık değil diğer Devlet dairelerinin de müdürlük olarak statülerinin değiştirerek gereken atamayı yapmaları gerekir.

Ahmet Gün: En başından Kaymakamlık binasındaki tabelanın değişerek, “Lefke Kaymakamlığı” yazısının asılması gerekiyordu ama hala yapılmadı. Yine tapu, sigorta, diğer işlemlerin burada yapılmasını ve Kaza Mahkemesi’nin devreye girmesini bekliyoruz.

Sami Dayıoğlu (TKP-Yeni Güçler kurucu üye): Resmi olarak ilçe olmamıza rağmen maalesef ilçe olmanın gereklerini hala yerine getiremedik. Buradaki dairelerin müdürlüklerinin olması gerekir ancak bunun da zaman alacağını biliyoruz. Fakat hali hazırda kaymakamlık ve polis karakolu gibi unsurların tabelalarının da derhal değişmesi gerekir. Burada tek değişen yer olarak, takdir ederek söylüyorum, elektrik kurumu müdürlük olarak her türlü sorumluluğunu yerine getirmiştir. Burada en önemli unsurlardan birinin yerel yönetim olarak belediye başkanlığının da bu konuda zorlayıcı faktör olarak çalışma yapması lazımdır.