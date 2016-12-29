Lefkoşa15 °C
  • Porsche Exclusive’in son gözdesi: 2017 Panamera Turbo
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • Ne var bu 90'lı yıllarda?
  • Yeni Yılı Evde Karşılayanlara Özel Yılbaşı Menüsü
  • Yılbaşı için oyun önerileri
  • 2016 yılının drone’larla çekilmiş en iyi fotoğrafları
  • 2016 senesinin en popüler yabancı filmleri
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KÜLTÜR SANAT

  3. Lefke Belediyesi yılbaşı etkinlikleri düzenledi
Lefke Belediyesi yılbaşı etkinlikleri düzenledi

Lefke Belediyesi yılbaşı etkinlikleri düzenledi

Lefke Belediyesi’nin yeni yıl etkinlikleri kapsamında dün gece Lefke AKM binasında Lefke Belediyesi Çocuk Orkestrası ve Lefke Belediyesi Folklor ekibi sahne aldı.

A+A-

Lefke Belediyesi’nin yeni yıl etkinlikleri kapsamında dün gece Lefke AKM binasında Lefke Belediyesi Çocuk Orkestrası ve Lefke Belediyesi Folklor ekibi sahne aldı.

Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, geceye Belediye Başkanı Aziz Kaya ile meclis üyeleri de katıldı.

Gecede konuşma yapan Belediye Başkanı Aziz Kaya, gecenin düzenlenmesinde katkıda bulunan Lefke Belediyesi Çocuk orkestrası eğitmeni Ersan Karaç’a ve Lefke Belediyesi Folklor ekibi eğitmeni Selda Solmaz’a teşekkür etti.

2016 yılının dünya genelinde çok kötü geçtiğini söyleyen Kaya, 2017 yılının savaşsız, sömürüsüz, hakça, adaletin hakim olduğu bir düzen içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

 Gecenin sonunda etkinliklere katılan çocuklara ve gençlere Lefke Belediyesi meclis üyeleri ve öğretmenleri tarafından sertifika ve hediyeler verildi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.