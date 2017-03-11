Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği'nden Atun'a: "Sözleşme iptal edilsin"

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, CMC’nin sadece Lefke’yi ve bölge halkını değil tüm Kıbrıs’ı ve Doğu Akdeniz’i kirlettiğini kaydetti.

CMC maden atıklarının bulunduğu Gemikonağı CMC alanının atık madenlerin temizliği ve serbest liman işletmeciliği için 49 yıllığına Port-İsbi isimli firmaya kiralandığı ifade eden Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, “firma 9 yıldır hem sözleşmeyi ihlal ediyor hem de halkın sağlığını hiçe sayıyor” görüşünü savundu.

“RANDEVU TALEBİMİZE BAKANDAN YANIT YOK”

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği yazılı açıklamasında, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’a sözleşmeyi gözden geçirip iptal etmesi konusunda çağrı yaparak şunları ifade etti:

“Halkın sağlığını hiçe sayan ve CMC alanını uzun vadeli olarak kiralayan Port İsbi’nin sözleşmesinin gözden geçirilip iptal edilmesi konusunda Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Sunat Atun’dan 27 Ocak 2017 tarihinde Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği olarak randevu talebinde bulunduk. Randevu talebimizi yenilememize rağmen halen randevu alamamış durumdayız. Sayın Atun, neden bu konuyu bizimle görüşmek istemiyor? Neden bir türlü randevu alamıyoruz? Çekincesi nedir? Atık madeninin rehabilite edilmesi, bölgenin insan sağlığına zarar vermeyecek hale gelmesi için firmanın sözleşmesini hemen iptal etmesini talep ediyoruz.”