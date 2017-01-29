Lefke Turizm Derneği 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Lefke bölgesindeki tarihi, kültürel ve doğal değerlerin, turizm vasıtasıyla korunup, tanıtılması amacıyla 2010 senesinde kurulan Lefke Turizm Derneği, 4. Olağan ve Tüzük Değişiklik Genel Kurulunu dün yaptı.

Lefke Gardens Otel’de gerçekleşen genel kurulda, Derneğin başkanlığına oybirliği ile Hasan Karlıtaş getirildi.

Derneğin Yönetim, Disiplin, Denetleme Kurulları ve çalışma komiteleri şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu: Hasan Karlıtaş (Başkan), Türkay Fotalı (Asbaşkan), Nermin Şanlıdağ (Genel Sekreter), Özdemir Şanlıdağ (Mali İşler Sorumlusu), Ergun Taşkın (Turizm Sorumlusu), Şansel Kırca (Sosyal İşler Sorumlusu), Elvan Yolaç (Halkla İlişkiler Sorumlusu), Vedat Çağanağa (Projeler Sorumlusu), Cem Kızılgök (Basın Yayın ve Tanıtım Sorumlusu), Faal Üyeler Cumali Karakuş, Silvan Yaşlı, Vesile Evrim ve Aliye Büyük.

Cemal Yorulmaz (Yeşilırmak Temsilcisi) - Deniz Solyalı (Yeşilyurt Temsilcisi), Yusuf Nidai (Bademliköy Temsilcisi), Gökhan Borhan (Bağlıköy Temsilcisi)

Disiplin Kurulu Aslı Gönen, Kubilay Öğütveren, Pembe Coşkun, Hülya Kasap

Denetleme Kurulu: Nazif Kubilay, Teoman Oktay, Buğçe Atakan

Festival Komitesi: Cumali Karakuş, Elvan Yolaç, Özdemir Şanlıdağ, Şansel Kırca

Proje Komitesi: Vedat Çağanağa, Gönül Taşkın, Hasan Karlıtaş, Ergun Taşkın

Cittaslow Komitesi Nermin Şanlıdağ – Hasan Karlıtaş – Silvan Yaşlı – Cem Kızılgök – Efem Okkıran – Nazif Kubilay – Hidayet Özuysal - Aliye Büyük

Eğitim Komitesi: Nuray Gazi – Nalan Akdağ - Vesile Evrim – Kubilay Öğütveren

“LEFKE İLÇESİ HERŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR, LEFKE’NİN GELECEĞİ TURİZMDİR”

Başkan Hasan Karlıtaş yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs’ın “saklı cenneti” durumundaki Lefke’nin geleceğinin, planlı, kültür ve çevre dostu sürdürülebilir turizm gelişiminde olduğuna inandıklarını kaydetti.

Lefke ilçesinin, tarih, kültür ve doğa değerleri açısından son derece zengin bir potansiyele sahip olmasına rağmen, ülkedeki turizm gelişiminden, en az payı alan bölge durumunda olduğunu ifade eden Karlıtaş, Lefke bölgesinin, hak ettiği güzelliklere kavuşabilmesi için ekip ruhu ile çalışacaklarını, Dernek olarak, Lefke nin gelişimini etkileyecek her türlü olumsuzluğun da karşısında durarak, bölgenin planlı bir şekilde gelişmesi için etkin bir biçimde yeni dönemde de faaliyetleri yürüteceklerini vurguladı.