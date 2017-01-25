Lefkoşa12 °C
  • UptownPark
  • "Her gün tartılmayın"
  • Diş fırçasını ıslatmayın
  • Sık sık bir şeyleri unutuyorsanız dikkat
  • Diş için havuç tüketin
  • Vücut enerjisini yükseltmenin yolları
  • Ateşinizi doğal yollarla düşürmek için ne yapabilirsiniz?
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Lefkoşa Devlet Hastanesi park yeri üç gün kapalı olacak
Lefkoşa Devlet Hastanesi park yeri üç gün kapalı olacak

Lefkoşa Devlet Hastanesi park yeri üç gün kapalı olacak

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi park yeri, tadilat çalışmaları dolayısıyla yarından itibaren üç gün kullanılamayacak.

A+A-

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi park yeri, tadilat çalışmaları dolayısıyla yarından itibaren üç gün kullanılamayacak.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı’nın yazılı açıklamasına göre, tadilat çalışmaları dolayısıyla çalışanların, ziyaretçilerin ve hastaların araçlarını otoparka park etmesine izin verilmeyecek.

Açıklamaya göre, bu süre içerisinde doğu tarafındaki park yerleri kullanılabilecek.

Dizdarlı konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Hastalarımızın hastaneye bu süre içerisinde mümkün olduğunca başkaları tarafından getirilip işlerinin bitiminde aranmalarını, toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini rica ederiz” diyerek, “daha modern ve insani” bir park alanı yaratmak adına verilen geçici rahatsızlıktan dolayı özür diledi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.