Lefkoşa FIR Hattı gergin!

Türk Hava Kuvvetleri’nin 7 ve 21 Mart tarihlerinde silahsız hava tatbikatı ve arama-kurtarma tatbikatları icra edeceği gerekçesiyle NOTAM yayımlayarak Rumların iddia ettikleri “Lefkoşa FIR Hattı”nın içerisindeki bölgeleri bağladığı, Rum Yönetiminin ise bu NOTAM’ları “yasadışı” ilan ederek, aynı tarih ve bölgeler için kendi NOTAM’larını yayımladığı haber verildi.

Fileleftheros “Lefkoşa FIR Hattı İçinde Tahrikleri” başlıklı haberinde Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı 5 savaş uçağının dün saat 10.00 sularında Karpaz-Zafer Burnu istikametinden giriş yaparak doğu istikametinde Baf’ın batısına ilerleyerek ardından Türkiye istikametine yöneldiğini öne sürdü.

Türkiye ve KKTC’nin dün ortak arama kurtarma tatbikatı da yaptığını yazan gazete Türk tarafınca yayımlanan NOTAM’lar ve bağlanan bölgeler hakkında detay da verdikten sonra Rum Yönetiminin, açıklanan bölgelerle ilgili kendi NOTAM’larını yayımlayarak Türk tarafınca yayımlananların “yasadışı olduğunu” iddia etti.

Rum Yönetimi, “kapatılan” bölgelerde uçacak uçakların pilotlarına, Rum Hava Trafik Kontrol Merkezi ve frekansları ile irtibata geçmeleri çağrısında bulundu.

Gazete aynı dönemde Rusya’nın (gerçek füzeler kullanarak) ve Almanya’nın da Rumların iddia ettikleri “Lefkoşa FIR Hattı” içerisinde Rum Yönetimi ile istişare içerisinde, hava-deniz tatbikatları icra edeceğini haberine ekledi.