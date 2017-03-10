“Lefkoşa Geri Dönüşüm Fuarı” bir hafta sonraya ertelendi

“Sivil Toplum Örgütleri Fuarı” hava muhalefeti nedeniyle bir hafta sonraya ertelendi.

Yeşil Barış Hareketi’nin Avrupa Birliği’nin “Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında Hibe Programı V.” kapsamında yürütmekte olduğu “Cans Of Hopes (Umut Tenekeleri)” Projesi etkinliklerinden biri olarak Lefkoşa'da düzenlenecek “geri dönüşüm” temalı “Sivil Toplum Örgütleri Fuarı” 18 Mart Cumartesi, 10.00-15.00 saatleri arasında, Arasta girişinde yapılacak.

Çevresel farkındalık yaratırken, sivil toplum örgütlerini ve halkı bir araya getirmeyi de hedefleyen etkinlik aynı programla gerçekleştirilecek.

Yeşil Barış Hareketi tarafından yapılan açıklamada, fuarda stant kurmak isteyen sivil toplum örgütlerinin en geç 15 Mart tarihine kadar Yeşil Barış Hareketi’ne ulaşması gerektiği belirtildi.