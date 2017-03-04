Lefkoşa Kabristanlığı'nın durumu içler acısı
Lefkoşa Kabristanlığındaki düzensizlik vatandaşları isyan ettirdi.
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Lefkoşa Kabristanlığı'ndaki düzensizlik vatandaşları isyan ettirdi.
Kabristanlıktaki yakınlarını ziyarete giden vatandaşlar gördükleri karşısında hayrete düştü.
Yeni mezar alanı kazılarının ardından yol içinde bırakılan topraklar adeta küçük bir tepeyi andırırken, yakınlarının kabirlerine ulaşmaya çalışan vatandaşlara engel teşkil ediyor.
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