Lefkoşa Rum kesimindeki kimya laboratuvarı tehlikeli

Güney Kıbrıs’ta devlete ait Lefkoşa’daki Rum Genel Kimya Laboratuvarı binasının anti-sismik olmadığı ve personelinin kötü şartlarda çalıştığı belirtildi.

Simerini gazetesi, “Lefkoşa’nın Kalbinde Saatli Bomba” başlığıyla verdiği haberinde, Rum Meclis’i Sağlık Komitesi’nde dün Genel Kimya Laboratuvar’ının durumunun ele alındığını yazdı.

Habere göre, Rum Genel Kimya Laboratuvarı Müdürü Popi Kanari, 1970 yılında inşa edilen binanın anti-sismik olmadığını belirtti.

Bu konuda ilgili mercilere birçok mektup gönderildiğini söyleyen Kanari, bugün bina içerisinde 21 atölyenin bulunduğuna işaret ederek, bunlar içerisinde yanıcı zehirli radyoaktif maddelerin uygun olmayan koşullarda muhafaza edildiğini belirtti.

Personelin de kötü şartlarda çalışmalar yaptığına işaret eden Kanari, yeni bir binaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Kanari, gıda, çevre, ilaç, kozmetik ürünleri ve sanayi ürünlerinin güvenliğiyle ilgilenen laboratuvarda, Mari patlamasının ardından kendi girişimiyle Rum Milli Muhafız Ordusu’nda mühimmatların incelendiği bir atölye kurulduğunu anlattı.