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  3. Lefkoşa Suriçi Bölgesi’nde asfalt kaplama çalışması yapılacak
Lefkoşa Suriçi Bölgesi’nde asfalt kaplama çalışması yapılacak

Lefkoşa Suriçi Bölgesi’nde asfalt kaplama çalışması yapılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından, Surlariçi bölgesinde asfalt kaplama çalışması yapılacak.

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından, Surlariçi bölgesinde asfalt kaplama çalışması yapılacak.

LTB’den yapılan açıklamada, 6 Mart ile 15 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek çalışma kapsamında Polis Sokak, Baf Sokak, Yediler Sokak, Köroğlu Sokak, , Üzümlü Sokak, Agah Efendi Sokak, Hafız Lisani Sokak, Atilla Sokak, Çapa Sokak ile Beliğ Paşa Sokak’a araç park edilmemesi ve sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.

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