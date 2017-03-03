Lefkoşa Suriçi Bölgesi’nde asfalt kaplama çalışması yapılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından, Surlariçi bölgesinde asfalt kaplama çalışması yapılacak.

LTB’den yapılan açıklamada, 6 Mart ile 15 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek çalışma kapsamında Polis Sokak, Baf Sokak, Yediler Sokak, Köroğlu Sokak, , Üzümlü Sokak, Agah Efendi Sokak, Hafız Lisani Sokak, Atilla Sokak, Çapa Sokak ile Beliğ Paşa Sokak’a araç park edilmemesi ve sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.