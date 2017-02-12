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Lefkoşa ve Edremit’te hırsızlık

Lefkoşa ve Edremit’te hırsızlık

Lefkoşa’da bir marketten  nakit para, sigara ve ziynet eşyası;  Edremit’te  ise  yavru köpek çalındı.

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Lefkoşa’da bir marketten  nakit para, sigara ve ziynet eşyası;  Edremit’te  ise  yavru köpek çalındı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa'da,  M. D. (E-27) ve H.T. (E- 24),   Dereboyu’nda faaliyet gösteren Zeliha Şaşkara’ya   ait marketten, yazar kasa içerisinde muhafaza edilen 500 TL nakit para, iş yeri içerisinden 2.000 TL nakit para, toplam 4.120 TL değerinde muhtelif marka sigara ile muhtelif cinste ziynet eşyasını çaldı.

M.D ve H.T tutuklandı.

Edremit’te  ise G. E. (K-22),  İ.E.U  (E-20) ve O.İ.D.O.’nun (E-26), Murat Aşık’ın  evinin bahçesinde beslediği Beagle cinsi iki aylık erkek köpeği çaldığı tespit edildi.

Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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