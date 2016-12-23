Lefkoşa ve Gazimağusa’da huzur operasyonu

Polis, dün 500’den fazla aracı kontrol ederek, 200’e yakın sürücünün trafikte suç işlediğini belirledi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre polis dün akşam Lefkoşa’da ve Gazimağusa’da asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi. Bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, bet ofisleri, kumarhaneler kontrol edildi.

Lefkoşa’da kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 14, Gazimağusa’da ise 10 kişi tespit edildi, haklarında ileri işleme gidildi.

TRAFİKTE 510ARACA KONTROL,186 SÜRÜCÜYE İLERİ İŞLEM

Lefkoşa’da 350 aracı kontrol eden trafik ekipleri 137 sürücü hakkında yasal işleme gitti.

Gazimağusa’da 160 araç kontrol edildi, 49 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Toplamda 510 araç kontrol eden polis ekipleri, 186 sürücünün trafikte suç işlediği tespit etti.