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Lefkoşa ve Girne’de hırsızlık

Lefkoşa ve Girne’de hırsızlık

Zeynep Mertkan’a ait el çantası ve içindeki toplam 8 bin 315 Euro, 790 TL, 10 STG, 358 Amerikan Doları ve 3 adet Kıbrıs Faisal Bankasına ait 3 bin 280 TL, 5 bin TL, ve 5 bin 365 TL’lik çeklerin dün R.B.(E-19) tarafından çalındığı tespit edildi.

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Lefkoşa’da Arasta bölgesinde faaliyet gösteren “İlya Collection” isimli iş yerinde Zeynep Mertkan’a ait el çantası ve içindeki toplam 8 bin 315 Euro, 790 TL, 10 STG, 358 Amerikan Doları ve 3 adet Kıbrıs Faisal Bankasına ait 3 bin 280 TL, 5 bin TL, ve 5 bin 365 TL’lik çeklerin dün R.B.(E-19) tarafından çalındığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor. 

Öte yandan  Girne Karaoğlanoğlu’nda, ev sahibi L.R.(K-60), kira borcunu ödemediği gerekçesi ile söz konusu evde kiracı olarak bulunan Erol Seven’i darp ettikten sonra, izinsiz eve girerek, yatak odası içerisinde bulunan bir 14 ayar altın yüzüğü çalıp akabinde bir çok ev eşyasını balkondan dışarıya attı.

L.R. tutuklandı, soruşturma sürüyor

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