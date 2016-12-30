Lefkoşa yollarında uğursuzluk kol gezgi

Ahmet İkidereli

Başkent Lefkoşa'da dün saat 18.00'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Recep Korkusuz, MU 801 plakalı araç ile doğu istikametine doğru giderken bariyerlere çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Haspolatta korkutan kaza

Yine dün saat 18.40'ta Lefkoşa- Haspolat anayolu (hurdalık yakınlarında) üzerinde Ahmet İnan yönetimindeki GS 128 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrederken önünde aynı istikamete doğru seyrederken Kerim Özgüryel yönetimindeki LY 748 plakalı araca çarptı. Trafiğin durmasi ile yine aynı istikamete doğru seyredeTaner Altun yönetimindeki araç KH 764 plakalı araç ile önünde kaza yaptığı için duran GS 128 plakalı araca çarptı. Kazayla ilgili Soruşturma devam ediyor.

Yolun karşısına geçip karşıdan gelen araca çarptı

Dün saat 19.00'da Rauf Denktaş caddesi üzerinde yolun sonunda park halinde bulunan Sevim Nur yönetiminde LF 708 plakalı araç ile yola giriş yapmadı sonucu kuzey istikametine doğru seyreden Selin İnan yönetimindeki KL 005 plakalı aracın önünü tıkaması sonucunda kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle yolun sağına geçen Selin İnan, karşı istikametten gelen İlkay Aytaç K19 yönetimindeki HR 859 plakalı araca çarptı. HR 859 ise yolun sonunda park halinde bulunan Mümine Irgatoğlu yönetimindeki KV 281 plakalı araca çarptı. Konu ile ilgili polisin başlattığı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi