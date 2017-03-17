Lefkoşa'da 5 sokakta asfaltlama çalışması yapılacak

Başkent Lefkoşa’da Surlariçi’ndeki 5 sokakta hafta sonu asfalt kaplama çalışması yapılacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan açıklamada, “Baf Sokak, Yediler Sokak, Köroğlu Sokak, Çapa Sokak ile Beliğ Paşa Sokak” bölgelerinde tam gün sürecek çalışmalar nedeniyle buralarda araç park edilmemesi ve sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi istendi.