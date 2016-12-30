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Lefkoşa'da ani ölüm!

Lefkoşa'da ani ölüm!

Lefkoşa’da 66 yaşındaki Hanifi Şahin, önceki akşam evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

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Lefkoşa’da 66 yaşındaki Hanifi Şahin, önceki akşam evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Polis bülteninde “ani ve gayrı tabii ölüm” başlığıyla yer alan bilgiye göre, dün yapılan otopside Şahin’in ölüm sebebinin "kalp hastalığı, yeni ve eski miyokardinfaktüsü ve akciğer enfeksiyonu" olduğu tespit edildi.

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