Lefkoşa'da dolandırıcılık!

Lefkoşa’da, A.U.Ş.(E-31) başka emlak şirketlerine ait olan evlerin kendi sorumluluğunda olduğunu söyleyip Tınotenda Mutomba, Lusher Michelle Chideya ve Wendy Sibongile’e kiralayacağı beyanında bulunarak toplam 8.700 Sterlin parayı sahtekarlıkla temin etti. A.U.Ş tutuklandı.

AKIM HIRSIZLIĞI

Çukurova'da, H.S.’nin (E-43) ikametgahında yapılan kontrolde, borcu nedeniyle ikametgahın elektriği kesik olmasına rağmen 30 Nisan 2015 ile 19 Ocak 2017 tarihleri arasında kaçak elektrik kullandığı tespit edildi. H.S tutuklandı.