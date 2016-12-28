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Lefkoşa'da garip ölüm!

Lefkoşa'da garip ölüm!

Bahçeli'de pazartesi günü otobüs beklerken düşerek başını çarpan ve beyin kanaması şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılan 65 yaşındaki Mustafa Kasapoğlu dün yaşamını yitirdi.

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Bahçeli'de pazartesi günü otobüs beklerken düşerek başını çarpan ve beyin kanaması şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılan 65 yaşındaki Mustafa Kasapoğlu dün yaşamını yitirdi.

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