Lefkoşa'da garip ölüm!
Bahçeli'de pazartesi günü otobüs beklerken düşerek başını çarpan ve beyin kanaması şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılan 65 yaşındaki Mustafa Kasapoğlu dün yaşamını yitirdi.
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Bahçeli'de pazartesi günü otobüs beklerken düşerek başını çarpan ve beyin kanaması şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılan 65 yaşındaki Mustafa Kasapoğlu dün yaşamını yitirdi.
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