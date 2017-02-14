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Lefkoşa'da huzur operasyonu

Lefkoşa'da huzur operasyonu

Lefkoşa Polis Müdürlüğü tarafından 13 Şubat’ta düzenlenen huzur operasyonu kapsamında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapan yerler denetlendi.

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Lefkoşa Polis Müdürlüğü tarafından 13 Şubat’ta düzenlenen huzur operasyonu kapsamında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapan yerler denetlendi.

Denetlemelerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde ise 850 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 257 araç sürücüsü hakkında ileri işlem yapıldı.

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