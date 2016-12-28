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Lefkoşa'da huzur operasyonu; 22 sürücüye ceza!

Lefkoşa'da huzur operasyonu; 22 sürücüye ceza!

Lefkoşa Polis Müdürlüğü tarafından bu sabah gerçekleştirilen trafik ve güvenlik operasyonunda,  toplam 200 araç kontrol edilerek, trafik suçu işlediği tespit edilen 22 sürücü hakkında ileri işleme gidildi.

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Lefkoşa Polis Müdürlüğü tarafından bu sabah gerçekleştirilen trafik ve güvenlik operasyonunda,  toplam 200 araç kontrol edilerek, trafik suçu işlediği tespit edilen 22 sürücü hakkında ileri işleme gidildi.

Yapılan kontrollerde bir araçta iki ahşap sopa da bulundu ve araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

KAÇAK ETLE YAKALANDI

Beyarmudu kara kapısından geçen S.İ.Y’nin (E-26) aracında yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş 64 kilogram dana eti bulundu ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

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