Lefkoşa'da infial!

Lefkoşa'da B.P. isimli erkek bir şahsın erkek çocuklara cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.

İnfial yaratan olay Lefkoşa Surlariçi'nde yaşandı. Cinsel saldırıya uğradıkları iddia edilen 10 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğun aileleri polise giderek B.P. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayetler üzerine haber alan B.P. Lokmacı Sınır Kapısı üzerinden Güney Kıbrıs'a buradan da havayoluyla Almanya'nın başkenti Berlin'e kaçtığı iddia edildi.

İddia edilen iğrenç olayın Lefkoşa'da çocuklara gönüllü eğitim veren bir organizasyonda meydana geldiği söyleniyor. Söz konusu şahsın daha fazla çocuğa da cinsel istismarda bulunduğu iddiası da var.

Kaynak: Vatan Gazetesi