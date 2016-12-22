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Lefkoşa'da infial yaratan yangın!

Lefkoşa'da infial yaratan yangın!

Devlet Laboratuvarı'nda yangın çıktı. Akşam satlerinde, bodrum katında başkayan ve nereden çıktığı henüz belli olmayan yangına, itfaiye ve sivil savunma ekipleri müdahele etti.

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Devlet Laboratuvarı'nda yangın çıktı. Akşam satlerinde, bodrum katında başlayan ve nereden çıktığı henüz belli olmayan yangına, itfaiye ve sivil savunma ekipleri müdahele etti.

Olay yerinde bulunan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu BRT’ye yaptığı açıklamada, yangının Devlet Labaratuvarının bodrum katında çıktığını belirtti.

Yangın nedeniyle bölgede yoğun bir duman bulutunun oluştuğunu belirten Sucuoğlu, rüzgarın da etkisiyle dumanların batıya doğru ilerlediğini belirterek, dumanın, Kızılbaş, Yenişehir ve Gönyeli bölgesini etkisi altına aldığını kaydetti

Bakan Faiz Sucuoğlu, yoğun duman nedeniyle, astım hastalarına ve üst solunum yolları sıkıntısı çeken vatandaşlara tedbir amaçlı olarak dışarıya çıkmamaları çağrısında bulundu.

Sucuoğlu, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesinin de, olay yerinde yaşanacak herhangi bir zehirlenme vakasına karşın alarmda olduğunu açıkladı.

DEVLET LABORATUVARI’NDAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Devlet Laboratuvarı’ndaki yangın kontrol altına alındı.

Saat 19.30 sıralarında çıkan yangına itfaiye ve Sivil Savunma ekipleri müdahale etti. Yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, yangının kimyasallardan kaynaklanmış olabileceği şüphesinin bulunduğuna dikkat çekerek, özellikle Lefkoşa’da yaşayan astım  hastası ve solunum problemi yaşayan kişileri sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

Sucuoğlu, havadaki kimyasalların,  yağmur ile birlikte yeryüzüne indiğini de belirterek, yağmurdan korunulması gerektiğini söyledi.

Rüzgarın da etkisi ile dumanın batıya doğru yayıldığını belirten Sucuoğlu, Devlet Laboratuvarı’ndaki yangının mesai bitiminden sonra çıktığı bilgisini de aldıklarını, dolayısıyla depoda kimsenin bulunmayışının sevindirici bir unsur olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Sucuoğlu, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nin dumandan olası bir etkilenme olabileceği ihtimaliyle alarm durumunda olduğunu da kaydetti.

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