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Lefkoşa'da korkutan olay!

Lefkoşa'da korkutan olay!

Lefkoşa Köşklüçiftlikte bugün erken saatlerde meydana gelen olay bölge sakinlerinin korkulu anlar yaşamasına neden oldu.

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Lefkoşa Köşklüçiftlik'te bugün erken saatlerde meydana gelen olay bölge sakinlerinin korkulu anlar yaşamasına neden oldu.

Sabahattin Yıldız ailesinin yaşadığı Yahya Kemal Sokak'taki ikametgahın elektrik sayacında kontak meydana geldi.

Önce yanmaya başlayan sayaç ardından patladı.

Hemen itfaiyeye haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler yangını daha tehlikeli boyutlara ulaşmadan söndürdü.

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