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Lefkoşa’da korkutan yangın!

Lefkoşa’da korkutan yangın!

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde dün akşam çıkan yangında üniversite öğrencisinin kullanımındaki ev tamamen yandı

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Ahmet İkidereli

Başkent Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesindeki Çağ-Sel Apartamı’nda Batıkan Çağıran adlı üniversite öğrencisinin ikamet ettiği evde çıkan yangın sonucu ev tamamen yandı.

Oturma odasında bir patlama oldu

Yangının dün akşam saat 23.00 sularında  Batıkan Çağıran’ın yatak odasında ders çalıştığı sırada salonda meydana gelen patlamanın ardından çıktığı belirtildi.  Duyduğu sesin ardından salona koşan genç kendini bir anda alevler içinde bulurken hemen itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede 3 araçla olay yerine giden itfaiye yangına müdahale etti.

Genç hastaneye kaldırıldı

Yangın sonucu Batıkan Çağıran’ın ikamet ettiği ev kullanılamaz hale gelirken, Batıkan itfaiye ve ambulanstaki sağlık görevlilerinin yardımıyla evden çıkarılarak kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Elektrikli battaniyeden çıktığı sanılıyor

Yeni Bakış muhabirinin olay yerinden elde ettiği bilgilere göre, Batıkan Çağıran’ın sağlık durumuyla ilgili herhangi bir  sorun olmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, yangının oturma odasındaki  Elektrikli Battaniyenin fişte unutulmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

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