Lefkoşa'da kundaklama!

Bugün saat 03:00 sıralarında, Lefkoşa’da Kızılbaş Bölgesinde, Şht Doğan Ahmet Haşim Sokak üzerinde, Evren Kasapoğlu’na ait MV 202 plakalı salon araç, üzerine muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu araç yanarak zarar görürken söz konusu aracın yanında park halinde bulunan Mehmet Mahsenoğlu’na ait FT 691 plakalı aracın da sol arka tamponu yanarak hasara uğradı.

Şüpheli olarak görülen O.Ş. (E-26) tutuklandı.