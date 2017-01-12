Lefkoşa9 °C
  • Öksürüğe iyi gelen doğal içecekler
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • Olur olmaz yerde bastıran uykuya dikkat
  • Efsane sürücüsüz olarak geri dönüyor: Volkswagen I.D. Buzz
  • Günde 8’den fazla tuvalete gidiyorsanız dikkat!
  • Galaxy S8'de beklenen 8 özellik!
  • Madison Beer yine büyüledi
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Lefkoşa'da ölümlü kaza!
Lefkoşa'da ölümlü kaza!

Lefkoşa'da ölümlü kaza!

Lefkoşa'da bu akşam meydana gelen trafik kazasında 39 yaşındaki Ertan Hasan yaşamını yitirdi.

A+A-

Lefkoşa'da bu akşam meydana gelen trafik kazasında 39 yaşındaki Ertan Hasan yaşamını yitirdi.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda saat 22.00 sıralarındaki kaza, Ertan Hasan'ın kullandığı FU 459 plakalı aracın yoldan çıkıp orta refüje çarpması ve karşı şeride geçmesiyle yaşandı.

TAK muhabirinin Polis Basın Subaylığı'ndan aldığı bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden Ertan Hasan'ın aracı eski Doktoroğlu mağazası civarında önce orta refüje çarptı, ardından karşı şeride geçerek yana devrildi.

Kazada ağır yaralanan Ertan Hasan, ambulansla hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.

Bu akşamki kaza, 2017 yılının ilk ölümlü kazası oldu. KKTC'de geride bıraktığımız 2016 yılında 36 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmişti.

16111388_10154861033402999_649407031_n.jpg

15995549_10154861032732999_1519575721_n.jpg

kaza-007.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.