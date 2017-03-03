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Lefkoşa’da trafik çilesi bitmiyor

Lefkoşa’da trafik çilesi bitmiyor

Başkent Lefkoşa’da yılan hikayesine dönen çevre yolu inşaatının tamamlanmaması özellikle sabah saatlerinde kent girişlerinde trafiği çekilmez hale getiriyor

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Duygu Alan

Lefkoşa’ya Hamitköy, Gönyeli ve Girne’den girişlerde her sabah yollarda uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Lefkoşa’ya girişlerde yolların belli bir noktada veya mesafede daralması, yolları kullanan araç sayısının artışı, trafik ışıklarındaki yeşil ışık süresinin kısa olması ve araçların ilerleme hızı trafik yoğunluğunun artmasına neden oluyor.

Başkent’te giriş noktalarında hafta içi her sabah 07.30-09.00, öğleden sonra 15.30-16.30 saatleri arasında yaşanan trafik sıkışıklığı yolculara zaman kaybettiriyor, daha fazla yakıt kullanılmasına neden olurken bu durum hava kirliliğine ve petrol kullanımının armasına neden oluyor.

Stres yüklüyor

Trafikte sıkışıklık acil durumlarda, taşıtların hızlı bir şekilde ilerlemelerini de engellerken sürücülerin ve yolcuların bu zaman dilimlerinde ciddi stres yaşamalarına neden oluyor.

Trafikteki yoğunluk nedeni ile çileden çıkıp, trafik kurallarını çiğneyen ve aşırı stres yüklenen sürücüler için trafik kazaları da kaçınılmaz oluyor.

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Her gün bir kaza yaşanıyor

Başkent Lefkoşa’ya Gönyeli’den ve Hamitköy’den giriş yollarında trafiğin yoğun olduğu saatlerde hemen her gün trafik kazası meydana geliyor.

Geneli hafif hasarlı olan bu kazalar, ya arkadaki aracın önündeki araca çarpması sonucu gerçekleşiyor veya da sürücünün geçiş hakkı almadan şerit değiştirmesi sonucu geçmek istediği şeritte seyreden araç ile çarpışması neticesinde meydana geliyor.

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