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Lefkoşa’da yoğun gece

Lefkoşa’da yoğun gece

Ülkede hızlı artış gösteren suç olayları emniyet birimlerini harekete geçirdi. Başkent Lefkoşa’da gerçekleştirilen oprerasyonda narkotik köpekleri de görev yaptı.

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Ahmet İkidereli

Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içinde  önceki akşam 22.00-02.00 saatleri arasında asayiş ve trafik operasyonu düzenledi.

Kumarhane ve Bet ofisler kontrol edildi

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren eğlence mekanları, pansiyonlar, kumarhaneler ve bet ofisleri kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

5 alkollü sürücü trafikten men edildi  

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 575  araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 139 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Gecede ise 5 alkol sürücü araç kullanmaktan men edildi.

Narkotik köpekleri de kullanıldı

Lefkoşa’daki operasyonda uzun bir aranın ardından Narkoteik köpeklerinin de görev yapması dikkat çekerken, bu durumun son dönemlerde artış gösteren uyuşturucu vaklarındaki artışla bağlantılı olduğu üzerinde duruldu.

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