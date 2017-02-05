Lefkoşa’da yol kabusu bitmiyor

Duygu Alan

Başkent Lefkoşa’da kusursuz asfalt yok denecek kadar az. Ana caddeler, sokaklar, mahalle aralarında tüm yollar bozuk durumda.

Asfalttaki yırtıklar, derin çukurlar, standart dışı kasisler sürücülerin can güvenliğini tehdit ediyor. Asfalt kusurları araçlarında ciddi hasarlar almasına neden oluyor.

Sürücüler, artık başkentin yollarında araç kullanmaktan adeta nefret ediyor. Her konusu olduğunda adeta haykırıyor ancak sesini bir türlü duyuramıyor.

Başkent yollarının durumu hiçbir yetkili makamın gündemine gelmiyor. Asfalt kusurlarının giderilmesi yönünde yıllardır hiçbir çalışma yapılmıyor.

Önlerini de görmüyorlar

Vatandaşın sesine kulak tıkayan yetkili makamlar, artık önlerine de bakmıyor. Ulaştırma Bakanlığı ve Başbakanlık önündeki yolda birden çok derin çukur bulunuyor.

Aylardır kapatılmayan çukurlar nedeni ile birçok araç hasar gördü. Vatandaşın, yetkili makamlara isyanı ise büyüdükçe büyüdü.

Manzara hiç dikkat çekmiyor

Ulaştırma Bakanlığının önünden geçen yoldaki asfalt kusurları hiçbir yetkili makamın dikkatini çekmezken Başbakanlık önündeki refüjdeki çirkin manzara da görülmüyor.

Günler önce budanan ağaçların dalları halen yığını ile refüjde bekliyor.