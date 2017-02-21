Lefkoşa'daki büyük kundaklamada dava karara kaldı

Devrim Demir

Lefkoşa’da 19 Şubat 2016 yılında King Oto’yu yakmak suçundan 11 aydır hükümsüz tutuklu olarak yargılanan Mahmut Selkar, dün başkanlığını Ömer Güran’ın yaptığı Yargıç Meltem Dündar ve Yargıç Gökhan Asafoğulları huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Heyeti’nin gündeminin yoğun olması nedeniyle, Selkar’ın kararının 30 Mart tarihinde okunacağı açıklandı.