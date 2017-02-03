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Lefkoşalılar dikkat yarın bu yolda kazı çalışması yapılacak

Lefkoşalılar dikkat yarın bu yolda kazı çalışması yapılacak

Telekomünikasyon Dairesi yarın, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bölgesinde kazı çalışması yapılacağını açıkladı.

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Telekomünikasyon Dairesi yarın, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bölgesinde kazı çalışması yapılacağını açıkladı. Daireden vatandaşı bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamada, kazı çalışmalarının 07.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği kaydedildi.

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