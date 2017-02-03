Lefkoşalılar dikkat yarın bu yolda kazı çalışması yapılacak
Telekomünikasyon Dairesi yarın, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bölgesinde kazı çalışması yapılacağını açıkladı.
A+A-
Telekomünikasyon Dairesi yarın, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bölgesinde kazı çalışması yapılacağını açıkladı. Daireden vatandaşı bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamada, kazı çalışmalarının 07.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği kaydedildi.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.