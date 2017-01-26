Lefkoşa’nın göbeğinde dram!

Murat Aslan

Lefkoşa’da Surlariçi’nde dün sabah saatlerinde meydana gelen yangın Erhan Özkın ve Emine Dolunay Özkın’ın yaşadıkları dramı ortaya çıkardı. Yangın yıllardır bu evde yaşayan kardeşlerin evi çöplüğe dönerken, oldukça sağlıksız bir ortamda nasıl bir yaşam sürdüklerini gözler önüne serdi.

Lefkoşa’da Surlariçi’nde dün sabah saatlerinde bir evde meydana gelen yangın bir dramı gözler önüne serdi.

Saat 11.30 sıralarında Erhan Özkın ve Emine Dolunay Özkın’ın kaldığı evde çıkan yangına müdahale etmeye gelen itfaiye ekipleri, ‘çöp ev’ ve burada yaşayan iki kardeşin trajik yaşamlarıyla karşı karşıya kaldılar.

Evin yaşanacak durumda olmaması ve evin içinde fareler ile kedilerin cirit atması nedeniyle oldukça kötü bir görüntü ile karşılaşan itfaiye ekibi buraya LTB Temizlik Şubesi ile Sosyal Hizmet Dairesi ekiplerini çağırarak müdahale edilmesini sağladı.

BİR KAMYONET DOLUSU ÇÖP

Yangın söndürülmesi sonrasında ev içerisinden LTB Temizlik Şubesi tarafından bir kamyonet dolusu çöp çıkaran ekipler şaşkına döndü. Olayın duyulmasının ardından LTB Zabıta ekiplerinin yanı sıra Sağlık Şubesi de eve gelerek inceleme yaptı.

Sosyal Yardım Hizmetleri’ne bağlı görevliler de konu eve gelerek Emine Dolunay Özkın’ı sağlık kontrolüne götürdü. Evde kalan Erhan Özkın ise ekiplerin eşyalarını götürmesine izin vermemek için uzun süre uğraş verdi. Polis ekiplerine ifade vermeyi de reddeden Erhan Özkın, sağlık kontrolüne de götürülemedi.

Olay yerine gelen bölge sakinleri iki kardeşin uzun süredir bu şekilde yaşam sürdüklerini ve dünyadan koptuklarını ifade ettiler. Bu arada Sosyal Hizmetler Dairesi’nin daha önce Özakın kardeşleri kontrol altına almak için girişim yaptığı ancak kardeşlerin evlerini terk etmemek için direndikleri ifade edildi.