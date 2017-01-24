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Lefkoşa’nın sevilen isimlerindendi

Lefkoşa’nın sevilen isimlerindendi

Lefkoşa’nın tanınmış simalarından Cahit Akalın dün son yolculuğuna uğurlandı.

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Lefkoşa’nın tanınmış simalarından Cahit Akalın dün son yolculuğuna uğurlandı. Akalın, İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Lefkoşa’da toprağa verildi. Akalın’ı ailesi ve sevenleri son yolculuğuna yalnız bırakmadı.

Gayde ve Çelikol’a son veda

Öte yandan, Gönyeli’nin sevilen simalarından Şifa Gayde ile Hasan Tahir Çelikol da dün son yolculuklarına uğurlandı. Şifa Gayde 72 yaşında, Hasan Tahir Çelikol ise 75 yaşında hayata veda etti. Gayde ve Çelikol, İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Lefkoşa’da defnedildi.

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