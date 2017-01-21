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Lefkoşa’ya 60 bin çiçek

Lefkoşa’ya 60 bin çiçek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), kış mevsimi boyunca çember, kavşak, trafik adaları ve parklara toplamda 60 bin adet mevsimlik çiçek fidesi dikecek.

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), kış mevsimi boyunca çember, kavşak, trafik adaları ve parklara toplamda 60 bin adet mevsimlik çiçek fidesi dikecek.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Park Bahçeler ve Trafik Şubesi tarafından yürütülen ve geçtiğimiz günlerde başlayan mevsimlik çiçek dikimi çalışmaları hava şartlarına bağlı olarak devam edecek.

MEVSİMLİK ÇİÇEK FİDESİ SATIŞI FİDANLIKTA...

Öte yandan LTB Fidanlığı’nda üretilen mevsimlik çiçek fidesi satışları devam ediyor. Çeşitli türlerde üretilen mevsimlik çiçekler, LTB Fidanlığı’ndan mesai saatleri içerisinde satın alınabilecek. Bu arada LTB, bu yıl da, ara tatilde karnesini gösteren tüm öğrencilere çiçek hediye edecek.

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