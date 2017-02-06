Leicester City kümede kalmaya oynuyor

Leicester City’nin geçen seneki şampiyonluk serüvenine ‘Peri Masalı’ adı verilmişti. İtalyan teknik adam Claudio Ranieri önderliğinde Mahrez, Vardy, Schmeichel gibi isimler yıldızlaşmış ve kulüp Premier Lig’e çıktığı ilk yılda şampiyon olmuştu. Birçokları bunu ’tesadüf’ olarak değerlendirdi. Takımın bu sezonki performansı ise onları doğrulatacak cinsten.

Bu hafta sonu evinde Manchester United’a 3-0 yenilen takım iyiden iyiye düşme tehlikesini hissetmeye başladı. 24 haftası geride kalan ligde Leicester City, 16. sırada. Mavi beyazlılar düşme hattından sadece 1 puan uzakta. Ranieri’nin öğrencilerinin 21 puanı var. Ligde son sıradaki Sunderland’in 19, 18’inci Hull City’nin de 20 puanı bulunuyor. Son şampiyon son 15 maçta da sadece iki galibiyet aldı, 4 maçtır da puan yüzü görmedi.

Takımın kalecisi Kasper Schmeichel’a göre eğer takım bir an önce iyileşmezse küme düşebilir.

Jose Mourinho da geçen sezonun şampiyonuna saygı gösterilmesi gerektiği görüşünde: Ranieri, geçen sezonun en iyi teknik direktörü. Bunu da haketti. İnsanlar Leicester’ın şampiyonluğuyla onu hatırlayacaklar. Bu sezon onlar için zor olabilir. Şampiyonlar Ligi de onlar için yeni. Eminim ki gereken puanları alıp ligde kalacaklardır” yorumunu yaptı.

Kaynak: Al Jazeera