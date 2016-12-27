Lens faktörü

Fanatik Gazetesi’nden Mehmet Demirkol, başlığını ‘Kapanış Lens Şov’la’ diye attığı yazısında Hollandalı futbolcu hakkında “Fenerbahçe’nin tek bir planı var. Ve şartlar oluştuğu anda bunu uygulayıp istediğini alacak bir kadrosu da. Özellikle ligin çok üzerinde bir hücum gücü olan Lens’i var” diye yazdı.

Demirkol “Trabzonspor kabul ettiği bu oyunda Robin Van Persie sahada olmadığı için şanslı. Hüseyin Avni Aker’in kapanışı Uçan Hollandalı’nın hücum yönetiminde çok daha büyük bir hezimete dönebilirdi. Lens’in akla ziyan deliciliğinin Fernandao tarafından tamamlanamayışı bu açıdan kritikti. Brezilyalı’nın katılığı, esneklikten uzaklığı Lens’in iştahının daha da artmasını engelledi. Bir o kanattan bir diğerinden engellenemez denemelerinin bir çağlayana dönüşmemesi biraz bundan” yorumunu yaptı.

Aynı gazeteden Serkan Akcan da “Fernandao’nun kaptığı top ve akabinde Lens’e uzattığı pas Sow’la bittiğinde oyunun fotoğrafı çok netleşti. Lens istediği tüm alanları buldu. Zeki ile Lens’i riske etmek çok mantıklı bir seçenek olamaz. Çünkü Lens ligin en formda ve fark yaratan forveti” ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesi’nden Gürcan Bilgiç de Lens’in yeteneğine dikkat çekti: “Bu ortamda strateji kurmak, Advocaat için gereksiz gibiydi. Takımını kapattı, tempoyudüşürdü. Büyük maç planı içinde oyunu oynamak yerine, skoru hesaplayan fırsat anları için bekletti oyuncularını. Ve Lens ortaya çıktı. Penaltıyı getiren korner atışı onun ayağından çıktı. Moussa attığıgolün pası da ve üçüncü gol de... Ne kadar plan yaparsanız yapın, "yetenek" karşısında çaresizsiniz”

NTV Spor yorumcusu, Sabah yazarı Rıdvan Dilmen de Lens’in daha büyük takımlarda oynayabilecek bir oyuncu olduğuna vurgu yaptı: Fenerbahçe'nin bu kadar rahat kazandığı maç bu sene yok. Yürüyerek, sağlık için spor yaparak, Lens'in yıldızlaştığı maçta Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe'de Lens diye bir oyuncu var. Bu oyuncu kendini de yargılamalı, daha büyük takımlarda oynayabilecek bir oyuncu.

Hürriyet Gazetesi’nden Uğur Meleke de maçın yıldızı olarak Lens’i seçti ve “Her şey bir yana, 2. gol öncesi düşmeyi düşünmeyip ayakta kalmasına şapka çıkarılır” diye yazdı.

Kaynak: Sabah, Fanatik, Hürriyet