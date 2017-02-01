Leondaris’in RMMO’nun yeni komutanı olması ihtimali yüksek

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) yeni komutanının Yunanistan Birinci Ordu Komutanlığı’ndan emekli olan Korgeneral İlias Leondaris’in olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fileleftheros gazetesi, RMMO Komutanlığına Leondaris’in getirileceğine dair söylentilerin, Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos tarafından doğrulandığını, Kammenos’un dün Yunan Birinci Ordu Komutanlığı devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Leondaris’i RMMO komutanı olarak önerdiğini açıkladığını yazdı.

Gazete, Leondaris’in RMMO komutanlığının Rum hükümeti tarafından benimsenmesi durumunda 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren söz konusu görevi üstleneceğini vurguladı.