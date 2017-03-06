Leverkusen'in yeni teknik direktörü Tayfun Korkut

Alman Kicjer dergisi ve Bild gazetesinin haberine göre, Roger Schmidt'i gönderen Alman devi Bayer Leverkusen, sezon sonuna kadar Tayfun Korkut ile anlaştı.

Resmi açıklamanın bugün Türkiye saatiyle 15.00'te basın toplantısı düzenleyecek olan CEO Michael Schade ve Sportif Direktör Rudi Völler tarafından yapılması bekleniyor.

​Futbola vedasından sonra antrenörlük yapmaya karar veren Korkut, ilk antrenörlük deneyimini Real Sociedad'da altyapısında edinmişti. 2009 yılında Bundesliga ekiplerinden 1899 Hoffenheim'ın U-17 takımını çalıştıran Korkut, daha sonra Almanya'nın Köln kentindeki Hennes Weisweiler Akademisi'nde 57. UEFA Pro Lisans Kursuna katıldı ve teknik direktörlük diploması kazandı.

2011 yılından itibaren VfB Stuttgart U-19 takımını çalıştıran Korkut, bir dönem millî takım yardımcı antrenörlüğü de yaptı. Tayfun Korkut 2013 yılının son günlerinde Hannover 96 ile anlaşarak Bundesliga'da görev alan ikinci Türk teknik direktör oldu.

Almanya 2. Futbol Ligi takımlarından 1.FC Kaiserslautern internet sitesi üzerinden 15 Haziran 2016'da yapılan açıklama ile 2018 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Tayfun Korkut'un buradaki macerası ise 18 maç sürdü.