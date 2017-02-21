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Libya sahillerinde, 74 kişinin cesedi bulundu

Libya sahillerinde, 74 kişinin cesedi bulundu

Libya'da kaçak göçmenlere ait olduğu belirtilen 74 cesedin Zaviye kentinde kıyıya vurduğu bildirildi.

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Libya'da kaçak göçmenlere ait olduğu belirtilen 74 cesedin Zaviye kentinde kıyıya vurduğu bildirildi.

Libya Kızılayı Medya Sorumlusu Muhenned Kerime, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Trablus'un doğusundaki Zaviye kentinde kıyıya vurmuş 74 cesetle karşılaştıklarını belirtti.

Söz konusu bölgede cesetlerin olduğu yönünde bilgi almaları üzerine sahile intikal ettiklerini söyleyen Kerime, aralarında 3 kadının da bulunduğu cesetlerin siyahilere ait olduğunu aktardı.

Kerime, denizden henüz çıkartılamayan cesetlerin de bulunduğunu belirterek, Kızılayın imkanlarının kısıtlı olması sebebiyle denize açılamadıklarını kaydetti.

Akdeniz'de, insan kaçakçılarının en yoğun kullandığı güzergahlardan biri olan söz konusu hatta geçen yıl 5 bin 22 kişi hayatını kaybetmişti.

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