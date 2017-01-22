Libya'da bombalı saldırı
Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) bünyesindeki Planlama Bakanlığı önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği bildirildi.
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Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) bünyesindeki Planlama Bakanlığı önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği bildirildi.
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İtalya ve Mısır büyükelçilik binalarının bulunduğu Ez-Zahra bölgesinde UMH'ya bağlı Planlama Bakanlığı önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Saldırıda, can kaybının olmadığı belirtildi.
Ülkedeki Mısır Büyükelçiliği hala kapalıyken, İtalya Büyükelçiliği yaklaşık 2 hafta önce açılmıştı.
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