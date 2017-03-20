Lice'de 2 şehit
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'ya yönelik devam eden operasyonda 2 asker şehit oldu. 6 PKK'lı da etkisiz hâle getirildi.
A+A-
Diyarbakır'ın Kulp, Lice ve Hani ilçelerinin kuzeyi ile Bingöl il sınırı arasındaki dağlık alanda PKK'lılara yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), emniyet unsurları ve güvenlik korucularının katılımıyla 5 Mart'ta başlatılan "Bayrak-41 Şehit Jandarma Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu" sürüyor.
Operasyonda çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler kaldırıldığı Diyarbakır'daki Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde şehit oldu.
Operasyon kapsamında 6 PKK'lı da etkisiz hâle getirildi.
Kaynak: AA
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.