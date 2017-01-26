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Liderler bir araya geldi

Liderler bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde biraraya geldi.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde biraraya geldi.

Ara bölgede BM tarafından müzakereler için tahsis edilen binada gerçekleşen ve saat 11.05’te başlayan görüşme, Cenevre’deki müzakereler ve beşli konferans toplantıları sonrasındaki ilk görüşme olma özelliğini taşıyor.

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