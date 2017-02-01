Liderler görüşmesi kritik

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugünkü görüşmesinde, Cenevre sonrasında düşen dinamiğin korunması için olguların bundan sonra nasıl ilerleyeceğine dair karar alınacağı iddia edilirken, iki taraf arasında, geriye kalan konuların görüşülme yöntemi konusunda da anlaşmazlık bulunduğu öne sürüldü.

Politis “Liderler Bugün Görüntüyü Netleştirecek… Türk Tarafı Sondan Önce Ara Konferansa Sıcak Bakıyor… Al-Ver’e Götüren Yol Konusunda Anlaşmazlıklar” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Türk tarafının, “Antlaşmanın netleştirileceği final konferansından önce bir ara konferans önereceğine dair bilgi aldığını” iddia etti.

Gazete Türk tarafının önerdiği muhtemel fikirler arasında, “Mümkün olduğunca çok ilerleme sağlanmaya çalışılacağı, başarı sağlanması halinde prosedürün Nisan ayındaki bir final konferansında tamamlanacağı bir ara konferans da bulunduğunu” öne sürdü.

Haberde bu aşamada iki tarafın taktiklerinin de uymadığı, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın iç yönlerle ilgili başlıkların kapatılmasını ve Güvenlik başlığının bağımsız görüşülmesini istediği, Anastasiadis’in de Güvenlik/Garantiler başlığını daha iyi şartlarda müzakere etmek için Dönüşümlü Başkanlık konusunu açık tutmak istediği kaydedildi.

Gazeteye göre taraflar Türkiye’deki gelişmelere de farklı bakıyorlar. Rum tarafı Türkiye’deki referandumdan önce gelişme beklenmemesi gerektiği mesajını vererek beklentileri düşürürken Kıbrıs Türk tarafı Türkiye’nin iç çalışmalardan bağımsız olarak ilerlemeye hazır olduğunda ısrar ediyor.

Bugünkü görüşmede Anastasiadis’in, Türk tarafının etkin katılım ve dönüşümlü başkanlıkla ilgili taleplerine, Akıncı’nın da Toprak ve Garantiler konusunda takınacağı tavır konusunda karşılıklı anlayış sağlamaya çalışacağını yazan gazete, “açık kalan konularda tarafların önceliklerini” olduğunu iddia ettiği listeyi de sıraladı.

Habere göre, Türk tarafının önceliği, Kıbrıslı Türklerin federal kurumlara etkin katılımını (yarı yarıya katılım veya karar alımlarında en az bir Kıbrıslı Türk oyu), Dönüşümlü Başkanlık ve Türk vatandaşlarına çözümden sonra 4 temel özgürlüğün uygulanması; Rum tarafının önceliği de harita konusunda, 1974 öncesinde büyük (Rum) nüfusu olan bölgelerin Kıbrıs Rum idaresine geçmesi (gazete ‘-“ki bu esasen Omorfo’nun (Güzelyurt) iadesine gönderme yapar” vurgusunu yaptı -) ve Türk tarafının Garantiler konusunda önemli açılımda bulunması.

Gazete tarafların, mülkiyet başlığını halen açık tuttuğunu, bu başlıkta az sayıda özlü kriterin beklemede bulunduğu ve bunların nihai “al-ver”e dahil edilmelerinin beklendiğini yazdı.

Fileleftheros Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami ve Rum mevkidaşı Andreas Mavroyannis’in önceki günkü görüşmesinde, Kıbrıs sorununda sorunun özüne de dokunan bir anlam taşıyan prosedürel konularda bile anlaşmazlık olduğu ortaya çıktığını belirtti.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin dün liderlerle ayrı ayrı görüşerek bugünkü görüşmeye zemin hazırlamaya çalıştığını hatırlatan gazete, Anastasiadis’in Eide’ye “fazla aleni açıklama yapmaktan ve izlenim yaratmaya çalışmaktan kaçınması gerektiğini söylediğine” işaret etti, özetle şunları ekledi:

“Eide, Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümünü istediğini ve bu tezin ülkedeki referandumdan ve iç çalışmalardan etkilenmediğini savundu. Eide’nin bu değerlendirmesini paylaşmayan Lefkoşa Ankara’dan eylem bekliyor. Lefkoşa’dan sonra Atina’ya, muhtemelen Ankara’ya da gidecek olan Eide Anastasiadis’le görüşmesinin ardından; konferansın, şartlar olgunlaştığında devam edeceğini açıkladı.

Eide, prosedürün ilerleyebilmesi için şimdi al-ver olmasını öngörüp öngörmediği sorulduğunda, böyle bir şeyden çok uzak olmayabileceğimizi söyledi.”

Alithia haberine “Anastasiadis’in Bugün Akıncı İle Kritik Görüşmesi… Müzakereleri Canlandırmak İstiyorlar” başlığını attı.