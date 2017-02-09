Lefkoşa17 °C
  • UptownPark
  • Hapşırırken bunu sakın yapmayın
  • Tek bir kuralla kilo vermek mümkün!
  • Ağrı kesiciler ağrıyı kesiyor ama...
  • Asla terk etmeyecek erkek bunları yapıyor!
  • Kışın cildinizi yenileyin!
  • Sırttaki sivilce lekeleri nasıl geçer?
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Liderler görüşmesi tamamlandı
Liderler görüşmesi tamamlandı

Liderler görüşmesi tamamlandı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bugün, yaklaşık 3 buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

A+A-

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bugün, yaklaşık 3 buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Ara bölgede BM tarafından müzakereler için tahsis edilen binada yer alan görüşmede BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görüşme sonrasında Cumhurbaşkanlığı’nda basına açıklama yapacak.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.