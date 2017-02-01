Liderlerden BM'ye yeni konferans talebi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in mart ayı başında Cenevre Konferansı’nın devamı niteliğinde bir toplantı gerçekleştirilmesi için BM’den hazırlık yapılması talebinde bulunduğu bildirildi.

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak amacıyla sürdürülen müzakereler kapsamında bugün bir araya gelen liderlerin, çözümlenmemiş konuları ele almak için şubat ayında haftada bir görüşeceği, bundan sonraki ilk görüşmenin 9 Şubat Perşembe günü yapılacağı, müzakerecilerin ise rutin toplantılarına devam edeceği kaydedildi.

BM Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonu Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, ara bölgede Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında gerçekleştirilen görüşme sonrasında Eide açıklama yaptı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, görüşmede, 12 Ocak’ta Cenevre’de gerçekleştirilen Kıbrıs konferansından bu yana ve 18-19 Ocak’ta Mont Pelerin’de temsilciler düzeyinde gerçekleştirilen sonraki toplantılarda yaşanan gelişmelerin değerlendirildiğini kaydetti.

Liderlerin bugünkü görüşmede, müzakere sürecindeki mevcut ivmeyi sürdürme yönündeki güçlü niyet ve kararlılıklarının altını çizdiklerini kaydeden Eide, 12 Ocak’ta gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansında yapılan açıklamaya paralel olarak liderlerin önlerindeki müzakere süreciyle ilgili bazı kararlar aldıklarını belirtti.

Eide, liderlerin çözülmemiş konuları ele almak için şubat ayı içerisinde haftada bir görüşme kararı aldıklarını da açıkladı.

Müzakerecilerin rutin toplantılarını sürdürmesi yönünde de karar alındığını ifade eden Eide, Akıncı ile Anastasiadis’in BM’den garantör güçlerle istişare içerisinde mart başında Kıbrıs Konferansının devamı niteliğinde siyasi düzeyde bir toplantı yapılması için hazırlık yapılması talebinde bulunduğunu kaydetti.

Eide, liderlerin bir sonraki görüşmesinin 9 Şubat Perşembe günü yapılacağını ekledi.