Lefkoşa15 °C
  • UptownPark
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
  • Sabahları yorgun ve uykusuz kalkıyorsanız dikkat!
  • Sık sık acıkıyorsanız bu yiyecekleri tüketmeyin!
  • Et yemeden protein ihtiyacınızı karşılayacak 9 süper besin
  • 1 kg vermek için kaç saat yürümek gerekir?
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Liderlere, müzakere sürecine devam etmeleri çağrısı yapıldı
Liderlere, müzakere sürecine devam etmeleri çağrısı yapıldı

Liderlere, müzakere sürecine devam etmeleri çağrısı yapıldı

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, başkanlığındaki heyet, Andros Kiprianu başkanlığındaki AKEL heyeti ile AKEL Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

A+A-

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, başkanlığındaki heyet, Andros Kiprianu başkanlığındaki AKEL heyeti ile AKEL Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

İki parti, toplantının ardından yaptığı ortak açıklamada liderlere müzakere sürecini sürdürmeleri çağrısında bulundu.

BKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ortak açıklamada, toplum liderlerinin, müzakere sürecinin devam etmesinin yollarını bulmaları ve müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için samimi çabalarda bulunmaları istendi.

Bu aşamada geriye kalan temel konulara odaklanılması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, Kıbrıs sorununun iç yanlarının çözümünün mümkün olduğuna inanç belirtildi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.