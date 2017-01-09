Lefkoşa3 °C
  • Günde 8’den fazla tuvalete gidiyorsanız dikkat!
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • Galaxy S8'de beklenen 8 özellik!
  • Madison Beer yine büyüledi
  • Barış Gücü, foto muhabirlerine Yeşil Hat’tı gezdirdi
  • Tek göreviniz Instagram'a üç fotoğraf yüklemek
  • Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti kestaneye farklı dokunuşlar
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Liderlerin Cenevre'deki mesaisi akşam da sürüyor
Liderlerin Cenevre'deki mesaisi akşam da sürüyor

Liderlerin Cenevre'deki mesaisi akşam da sürüyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis saat 17.50’de (KKTC saatiyle 19.50) yeniden bir araya geldi.

A+A-

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis saat 17.50’de (KKTC saatiyle 19.50) yeniden bir araya geldi.

Liderlerin, “Güvenlik ve Garantiler” konusunda fikir teatisinde bulunması, zaman kalması halinde “Yönetim ve Güç Paylaşımı” konusunda açıkta kalan diğer konuları irdelemesi bekleniyor.
Cenevre’de bu sabah saat 09.00 sıralarında müzakerelere başlayan ve yaklaşık 4 saat görüşen liderler “Mülkiyet” ve “Yönetim ve Güç Paylaşımı” başlıklarını ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, görüşmelere ara verildiğinde yaptığı açıklamada, yoğun günler yaşanan İsviçre’de herşeyin planlandığı gibi gittiğini söylemişti. Burcu, konuların planlandığı şekilde tartışıldığını belirtmişti.

Liderler Cenevre saatiyle saat 13.00’de ara vermiş ancak müzakere heyetleri çalışmaya devam etmiş ve “Mülkiyet” konusundaki teknik çalışmada bulunmuştu. Teknik heyetler kendi aralarında toplanıp, uzlaşıları artırmaya dönük çalışma yaptı.

Müzakereci Özdil Nami de bu süre içinde müzakereler nedeniyle Cenevre’de bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Başbakan Yardımcısı, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, CTP Genel Başkanı Tufan Erhgürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve beraberindeki heyetleri bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis bu akşam saat 20.30’da Cenevre’de bulunan Türk ve Rum siyasi parti başkan ve temsilcileriyle yemekte bir araya gelecek.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.