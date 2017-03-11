Liebaut: "Liderlerin masaya dönmesi için formül bulunmalı"

Belçika'nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Luc Liebaut, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için “altın bir fırsat” yaratıldığını ve tüm AB üyesi ülkelerin her iki liderden müzakere masasına geri dönmelerini beklediklerini söyledi.

Kyprianou ise, partisinin Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması için yapılan çalışmalara taahhütlü olmaya devam ettiğini teyit etti.



Kyprianou, yetkiliyi Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve özellikle Mustafa Akıncı'nın müzakerelere katılmama kararından sonraki gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini ifade ederek AKEL'in çıkmaz kurtulmak amacıyla harcadığı çabalara atıfta bulundu.



Büyükelçi, Avrupa'da en uzun süren sorunlardan biri olan Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması için “altın bir fırsat” yaratıldığını, iki liderin aynı nesilden, aynı doğum yerinden geldiğini söyledi.



Liebaut, hem ülkesi hem diğer AB üyesi ülkelerin yakın gelecekte iki liderin masaya dönmesine yol açan bir formül bulunmasını diledi.



BM Genel Sekreteri`nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide`nin liderlerin masaya dönmeleri için harcadığı çabalara değinen yetkili, “git- gel” diplomasının başarılı olmasını ve müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesini diledi.