Lifecell büyüyor

İnternet üzerinden yeni bir dünya sunan Kuzey Kıbrıs Turkcell’in yeni dijital markası lifecell’e ilgi her geçen gün artıyor.

Adada, Turkcell Grup’ta ve dünyada ilk kez sadece internet üzerinden iletişim çözümleri sunan lifecell’i seçenler, pek çok önemli avantaja sahip olduklarını söylüyorlar.

Sevdikleri pek çok alışkanlığını internet üzerinden, tek bir paketle, zaman ve mekandan bağımsız yaşadıklarını anlatan lifecell müşterileri, müzik dinlemekten televizyon izlemeye kadar yeni bir dünyanın kapısını aralıyor.

İnternet üzerinden BiP’le sabit hatları dahi ücretsiz olarak arayabilen lifecell müşterileri, “lifebox” özelliği sayesinde fotoğraftan videoya ve önemli belgelerine kadar tüm dosyalarını güvenle saklıyor.

lifecell paket müşterileri BiP’le Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’taki tüm operatörler ve sabit telefonlarla internet üzerinden görüşme yaparken, ayrıca yurt dışından da Kuzey Kıbrıs’ı arayabiliyor.

fizy ile her yerde sınırsız müzik keyfi yaşayan lifecell dünyasının ayrıcalıklı bireyleri, Türkiye ve Kıbrıs’ın yaygın televizyon kanallarına da hızlı ve kesintisiz şekilde TV+ ile ulaşma imkanına sahip oluyor.

lifecell dünyası lifecell Midi, Maxi ve Mega olarak üç pakette uygulamalarıyla birlikte sunulurken dileyen kişi lifecell uygulamalarından dilediğine tekil olarak da sahip olabiliyor.



Neler söylediler?

Erhan Dağasaner

“Kuzey Kıbrıs Turkcell’in lifecell markasından çok memnunum. lifecell’in TV+ uygulamasını kullanıyorum. Bu uygulamayı çoğunlukla film izlemek için kullanıyorum. Burada izlemek istediğim filmleri bulabildiğim için çok memnunum. Bu anlamda uygulamayı başarılı buldum.”

Servet Akınsel

“lifecell markası altındaki tüm uygulamaları kullanıyorum ve çok memnunum. TV+’tan televizyon izliyorum, lifebox uygulamasının sağlamış olduğu depolama alanından da çok memnunum. Dilediğim zaman yedeklememi yapıyorum, böylece hafızam dolmuyor.”

Aligalip Koraltan

“lifecell paket kullanıcısıyım. Uygulamalarından da en fazla fizy ve TV+’ı kullanıyorum. Özellikle spor yaparken fizy uygulamasını kullanıyorum. Aradığım müziklere bu uygulama üzerinden erişebiliyorum ve bu da benim için güzel bir şey.”

Hüseyin Kızıldere

“lifecell markasının sunduğu BiP ayrıcalığını kullanıyorum, BiP üzerinden özellikle mesajlaşıyorum. Mesajlaşma ve bazen konuşmak için kullanılan Whatsapp ve Viber gibi uygulamalardan bir farkı olduğunu düşünmüyorum, en az onlar kadar kullanışlı buluyorum.”

Melek Numan

“fizy uygulamasını kullanıyorum ve istediğim müziğe erişebiliyorum. Bu uygulamadan memnunum ve tavsiye ediyorum.”

Mehmet Karagözlü

“lifecell’in bütün özelliklerini kullanıyorum ve çok memnunum. Çok güzel bir marka yaratıldığı düşüncesindeyim. fizy’den müzik dinliyor, TV +’tan televizyon izliyorum. BiP ayrıcalığının da günlük yaşantımızda aramalar ve mesajlaşmalarımız için çok kullanışlı olduğu görüşündeyim.”

Ahmet İnce

“lifecell’in fizy müzik uygulamasını kullanmaktan mutluyum. Dilediğim her yerden ve dilediğim her an istediğim müziği dinleme ve erişebilme keyfini yaşıyorum. Günlük hayatımızda yoğun tempo içerisinde kullanışlı olup kolaylık sağlıyor düşüncesindeyim.”